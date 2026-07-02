राजस्थान में BJP नेता पर हमला, गंभीर हालत में सिरोही रेफर, गुस्साए समर्थकों ने किया पुलिस चौकी ​का घेराव

घटना की सूचना मिलते ही सियाणा क्षेत्रपाल व्यापार संघ और राजपुरोहित समाज के लोग सियाणा पुलिस चौकी के सामने जमा हो गए। समर्थकों ने देर रात तक आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। धरना करीब 11 बजे तक चला। हालांकि, बागरा थाना प्रभारी मोहनलाल गर्ग के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि गुरुवार शाम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। पुलिस की टीमे जगह-जगह दबिश दे रही है। लेकिन, अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं लगा है।