जालोर ब्लाइंड मर्डर: पत्नी का प्रेमी ही निकला कातिल, इश्क में रोड़ा बने पति को दोनों ने मिलकर उतारा मौत के घाट

रास्ते से हटाने के लिए रमेश और ममता ने हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत रमेश अपने रिश्तेदार अभिषेक के साथ रानीगांव पहुंचा और राजेंद्र को मजदूरी का झांसा देकर मोटरसाइकिल पर साथ ले गया। रास्ते में उसे अत्यधिक शराब पिलाई और मंडला क्षेत्र के सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। यह सफल कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम के निर्देशन और वृत्ताधिकारी आहोर दशरथ सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा की गई।