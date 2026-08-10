जालोर: घर में अकेली महिला की हत्या, कान से सोने के आभूषण निकालकर फरार हुए बदमाश; गांव में आक्रोश

जालोर/रानीवाड़ा । जसवंतपुरा थाना क्षेत्र के बिलड़ गांव में रविवार दोपहर बाद घर में अकेली 80 वर्षीय वृद्धा फाऊदेवी की हत्या कर लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। आरोप है कि लुटेरों ने वृद्धा की हत्या कर दी और कान से सोने के आभूषण निकालकर फरार हो गए। वारदात के बाद सोमवार को परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण रानीवाड़ा सीएचसी पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए।