Jalore Road Accident : घर के बाहर खेल रहा था 3 वर्षीय मासूम, सड़क हादसे में हुई मौत, गांव में पसरा मातम

जानकारी के अनुसार, गांव में तेज गति से गुजर रहे बजरी परिवहन में प्रयुक्त एक डंपर की चपेट में आने से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में बालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे गांव में मातम छा गया। छाजाला गांव के पूर्व सरपंच शरीफ खान ने बताया कि उनका भांजा मोहम्मद पुत्र बिलाल खान घर के बाहर खेल रहा था। इस बीच तेज रफ्तार डंपर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उसे कुचल दिया। हादसे में बच्चे ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया।