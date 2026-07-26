जालोर में सड़क हादसा: ट्रक और निजी बस की भिड़ंत, शिक्षक व कंडक्टर की मौत; 10 यात्री घायल

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक दोनों के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद हाइवे पर चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस की खिड़कियां व दरवाजे तोड़कर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही सांचौर थानाधिकारी नैनाराम चौधरी पुलिस जाब्ते और एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को सांचौर के सरकारी व निजी अस्पतालों में भर्ती कराया और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर जाम खुलवाया।