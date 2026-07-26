जालोर में सांसद को लोगों ने घेरा, गंदगी की तरफ पकड़कर ले गए, एक फोन से मौके पर हुआ समाधान

सांसद चौधरी ने कहा कि सफाई व्यवस्था के लिए निर्देशित कर दिया है। इसपर मोहल्लेवासी शिव कुमार ने कहा कि 3 माह से ये बात सुन रहे हैं और 100 बार शिकायत दे चुके हैं, कहां हो रही है सफाई। इस दौरान सांसद ने नगरपरिषद एसआई को फोन लगाया। सांसद ने स्टाफ को बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर फटकार लगाई। सांसद ने कहा कि 'मैं हेड पोस्ट ऑफिस रोड पर खड़ा हूं, गंदा पानी जमा है। मुझे दो दिन में समस्या का स्थायी समाधान कर रिपोर्ट करो।'