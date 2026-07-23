23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जालोर

Jalore News: जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, घर में घुसकर महिलाओं पर कुल्हाड़ी और रॉड से किया हमला, जेवर भी लूटे

Jalore News: जालोर के सोमता गांव में जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई। महिलाओं पर हमले, जेवर छीनने के आरोप और वायरल वीडियो के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

जालोर

image

Harshita Saini

Jul 23, 2026

Jalore land dispute

जमीनी विवाद के चलते महिलाओं के साथ मारपीट

Jalore Land Dispute: जालोर जिले के रामसीन थाना इलाके के सोमता गांव में जमीन और रास्ते को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ लोग कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड और डंडे लेकर उनके घर में घुस आए और महिलाओं समेत पूरे परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। इस मारपीट में कई महिलाओं को चोटें आईं, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। फिलहाल लोग पूरे मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं।

महिलाओं से मारपीट और जेवर छीनने का आरोप

पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावरों ने महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान महिलाओं के पहने हुए सोने के झुमके भी छीन लिए गए। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक महिला के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान महिला के मुंह पर भी चोट लगी। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच

रामसीन थानाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि यह विवाद रास्ते और जमीन को लेकर हुआ है। दोनों पक्ष एक ही परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक पक्ष की ओर से मामला दर्ज कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच के दौरान वायरल वीडियो समेत अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, गांव के लोगों ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

जालोर: ‘मम्मी-पापा मुझे माफ करना’ लिखकर मामा के ऑफिस में भांजे ने की खुदकुशी; सामने आई वजह

ये भी पढ़ें
rahul mali-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

police

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 04:48 pm

Published on:

23 Jul 2026 04:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore News: जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, घर में घुसकर महिलाओं पर कुल्हाड़ी और रॉड से किया हमला, जेवर भी लूटे

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांचौर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ: विदेशी नंबर से मोबाइल कारोबारी को आया कॉल, मांगी 1 करोड़ की रंगदारी

Lawrence Bishnoi Gang
जालोर

जालोर: ‘मम्मी-पापा मुझे माफ करना’ लिखकर मामा के ऑफिस में भांजे ने की खुदकुशी; सामने आई वजह

rahul mali-1
जालोर

Jalore Accident: भीषण सड़क हादसे में युवा अधिवक्ता की मौत, इकलौते बेटे को खोने के गम में डूबा परिवार

Jalore Advocate Death
जालोर

कौन है पेपरलीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका? आज तक नहीं पकड़ पाई पुलिस, सरपंच रहे पिता के नाम 20 करोड़ की लीज का मामला गरमाया

paper leak mastermind Suresh Dhaka
जालोर

जालोर: हैदराबाद से गांव आ रहे व्यक्ति का सिर कटकर धड़ से अलग, बैग पटरी के पास रखा और ट्रेन के आगे कूद गया

Jalore Train Suicide
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.