Jalore News: जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, घर में घुसकर महिलाओं पर कुल्हाड़ी और रॉड से किया हमला, जेवर भी लूटे

रामसीन थानाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि यह विवाद रास्ते और जमीन को लेकर हुआ है। दोनों पक्ष एक ही परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक पक्ष की ओर से मामला दर्ज कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच के दौरान वायरल वीडियो समेत अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, गांव के लोगों ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।