Jalore News: जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, घर में घुसकर महिलाओं पर कुल्हाड़ी और रॉड से किया हमला, जेवर भी लूटे

जमीनी विवाद के चलते महिलाओं के साथ मारपीट
Jalore Land Dispute: जालोर जिले के रामसीन थाना इलाके के सोमता गांव में जमीन और रास्ते को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ लोग कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड और डंडे लेकर उनके घर में घुस आए और महिलाओं समेत पूरे परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। इस मारपीट में कई महिलाओं को चोटें आईं, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। फिलहाल लोग पूरे मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं।
पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावरों ने महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान महिलाओं के पहने हुए सोने के झुमके भी छीन लिए गए। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक महिला के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान महिला के मुंह पर भी चोट लगी। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है।
रामसीन थानाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि यह विवाद रास्ते और जमीन को लेकर हुआ है। दोनों पक्ष एक ही परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक पक्ष की ओर से मामला दर्ज कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच के दौरान वायरल वीडियो समेत अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, गांव के लोगों ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।
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