कौन है पेपरलीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका? आज तक नहीं पकड़ पाई पुलिस, सरपंच रहे पिता के नाम 20 करोड़ की लीज का मामला गरमाया

सांचौर (जालोर): सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर आउट करने वाला मास्टरमाइंड सुरेश ढाका चार साल से पुलिस गिरफ्त से दूर है। हाल ही में नकल सरगना ढाका के पिता मांगीलाल के नाम से ब्यावर में जारी 20 करोड़ रुपए की बजरी खनन लीज की जानकारी सामने आने के बाद मामला फिर से चर्चा में है और एसओजी मामले की वित्तीय पहलुओं की जांच कर रही है। मामला इसलिए खास है कि पूर्व में भी सुरेश ढाका की ओर से परिजनों के नाम पर संपत्तियां खरीद की जानकारी सामने आई थी।