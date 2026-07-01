राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक: कोचिंग संचालक समेत 2 गिरफ्तार, 35 लाख में खरीदा था सॉल्वड पेपर, अब तक 149 अरेस्ट

जांच में सामने आया है कि कोचिंग संचालक दिनेश किलका और सीकर निवासी राकेश कुमार ने मिलकर पूरा जाल बुना था। इन्होंने दो अभ्यर्थियों अविनाश पलसानिया और परमेश चौधरी को परीक्षा से पहले ही लीक हुआ सॉल्व पेपर उपलब्ध कराया और उसकी तैयारी करवाई। अविनाश पलसानिया: इससे आरोपियों ने 20 लाख रुपए लिए थे। पेपर मिलने के बाद अविनाश ने परीक्षा में 86वीं रैंक हासिल की और सब-इनस्पेक्टर बन गया और परमेश चौधरी: इससे आरोपियों ने 16 लाख रुपए वसूले थे। परमेश ने अंतिम मेरिट सूची में 180वीं रैंक हासिल की थी।