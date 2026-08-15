Teej Mata Jaipur : जयपुर में निकली तीज माता की शाही सवारी, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने मोहा मन, देखें फोटो

Teej Mata Jaipur : सावन का महीना और फिर 80वां स्वतंत्रता दिवस के शानदार मौके पर राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में शनिवार शाम प्रसिद्ध तीज माता की शाही सवारी परम्परागत रुप से निकाली गई। सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में पूर्व राजपरिवार की महिला सदस्यों ने तीज माता की पूजा-अर्चना की। इसके बाद तीज माता की पालकी शाही लवाजमे के साथ त्रिपोलिया गेट पहुंची जहां जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह ने तीज माता की आरती की। इसके बाद तीज माता की सवारी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई तो त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार तक जयपुर की ऐतिहासिक गलियां लोकगीतों, वाद्ययंत्रों और जयकारों से गूंज उठीं।