14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan : राजस्थान में 2 हाईवे होंगे फोरलेन, केंद्र ने ₹2,386 करोड़ किए मंजूर, सीएम भजनलाल ने जताया आभार

Rajasthan : राजस्थान में श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ मार्ग को नई रफ्तार मिलेगी। 2 हाईवे फोरलेन होंगे। अपग्रेडेशन के लिए 2,386.08 करोड़ मंजूर। सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी तथा मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया।
less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 14, 2026

rajasthan 2 highways be four lane 2386 crore rupees approved

Rajasthan : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो - @Bhajanlalofc

Rajasthan : राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सूबे में दो हाईवे को फोर लेन बनाया जाएगा। जिससे प्रदेश में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम, सुरक्षित और आधुनिक होगी। साथ ही राजस्थान में श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ मार्ग को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ी सौगात मिलने पर केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-954 (साधुवाली-बनवाला) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-54 (बनवाला-हनुमानगढ़) को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2,386.08 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दूरगामी परियोजना की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और आमजन के जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सड़कों का यह सुदृढ़ नेटवर्क सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात

इस परियोजना से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के मध्य आवागमन अधिक सुगम, तीव्र और सुरक्षित बनेगा। इस परियोजना के पूर्ण होने से लालगढ़ जट्टन और पक्का सहराना जैसे व्यस्त क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

ऐतिहासिक भटनेर किला एवं विश्व प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कालीबंगा म्यूजियम जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग और व्यापार को नया बल मिलेगा। सुदृढ़ सड़क नेटवर्क से क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स, कृषि परिवहन और व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

Rajasthan Cabinet Decision: मृत सरकारी कर्मी की पुत्र वूध को भी मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति, चाइल्ड केयर लीव में बदलाव

ये भी पढ़ें
Rajasthan Cabinet Decision putra vadhu included compassionate appointment

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 08:53 pm

Published on:

14 Aug 2026 08:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : राजस्थान में 2 हाईवे होंगे फोरलेन, केंद्र ने ₹2,386 करोड़ किए मंजूर, सीएम भजनलाल ने जताया आभार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Nikay Elections : स्थानीय निकाय चुनाव के लिए BJP ने हरीश द्विवेदी को बनाया प्रभारी, 5 सह-प्रभारी नियुक्त

rajasthan nikay elections bjp appoint harish dwivedi incharge 5 co incharges
जयपुर

जयपुर में दूधवाला निकला पेपर लीक माफिया का एजेंट, JEN भर्ती 2020 मामले में SOG ने दबोचा, 14 लाख में करता था डील

paper leak accused abhishek
जयपुर

PATRIKA PODCAST : इच्छा: कर्म शृंखला का बन्धन

patrika podcast
ओपिनियन

आजादी की वह कीमत, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए

india
ओपिनियन

नेपाल की सांप्रदायिक दरारें गहरे संकट का संकेत

nepal
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.