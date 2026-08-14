Rajasthan : राजस्थान में 2 हाईवे होंगे फोरलेन, केंद्र ने ₹2,386 करोड़ किए मंजूर, सीएम भजनलाल ने जताया आभार

राष्ट्रीय राजमार्ग-954 (साधुवाली-बनवाला) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-54 (बनवाला-हनुमानगढ़) को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2,386.08 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दूरगामी परियोजना की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और आमजन के जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सड़कों का यह सुदृढ़ नेटवर्क सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।