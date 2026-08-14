Rajasthan Nikay Elections : स्थानीय निकाय चुनाव के लिए BJP ने हरीश द्विवेदी को बनाया प्रभारी, 5 सह-प्रभारी नियुक्त

Rajasthan Nikay Elections : राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ पांच सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। टीम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के नेताओं को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, सांसद संगीता यादव, रोहन गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए संगठनात्मक तैयारियों और चुनावी समन्वय में भूमिका निभाएंगे।