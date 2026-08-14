Jaipur News: प्रिंस सोनी के न्याय के लिए निकाला कैंडल मार्च, मां बोली- बस जानना है बेटे की मौत का सच, संघ ने चेताया

जयपुर के झोटवाड़ा में स्कूली छात्र की मौत के मामले में, मृतक छात्र की मां निर्मला सोनी कहती हैं, मेरे पति को इस बारे में जानकारी मिली थी। उन्हें सुबह 11.14 बजे एक फ़ोन कॉल आया जिसमें कहा गया कि वे आकर बच्चे को ले जाएं क्योंकि वह बीमार था। मेरे पति ने कहा कि वे उसे लेने के लिए किसी को भेजेंगे। बाद में टीचर ने हमें बताया कि मेरा बच्चा असल में सुबह 11.05 बजे ही बेहोश हो गया था। मैं घबराहट में अपने बच्चे के पास पहुंची। मुझे लगा कि यह बस कोई मामूली बीमारी होगी। जब मैं स्कूल के ऑफ़िस में गई, तो मैंने देखा कि वहां सात-आठ टीचर मौजूद थे। मैं जल्दी से अपने बच्चे के पास गई। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और नीली पड़ गई थी, उसकी आंखें और चेहरा नीला पड़ गया था, और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। हम उसे इलाज के लिए तुरंत ले गए।