‘इलेक्शन मोड’ में राजस्थान BJP, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले 48 ज़िलों में 96 नेताओं को प्रभारी-सह प्रभारी का ज़िम्मा, देखें पूरी सूची

Rajasthan BJP President Madan Rathore - File Pic
राजस्थान में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 'इलेक्शन मोड' में है। संगठन को धरातल पर मजबूत करने और जमीनी स्तर पर चुनावी रणनीति को धार देने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार राज्य के सभी 48 सांगठनिक जिलों में नए जिला प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से आधिकारिक सूची जारी की गई, जिसके तहत कुल 96 वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को जिलों में चुनावी कमान सौंपी गई है।
नियुक्ति के तुरंत बाद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी नवनियुक्त प्रभारियों और सह-प्रभारियों को बधाई देते हुए संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने और जनता के बीच सरकार की नीतियों को मजबूती से ले जाने का आह्वान किया।
राजस्थान में स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव भाजपा के लिए अपनी राजनीतिक पकड़ को साबित करने की नई परीक्षा है। नए जिला प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति के फैसले के पीछे भाजपा की तीन मुख्य रणनीतियां झलकती हैं।
माइक्रो-मैनेजमेंट
48 सांगठनिक जिलों में 96 नेताओं की तैनाती यह दर्शाती है कि पार्टी प्रत्येक जिले में 2-2 अनुभवी नेताओं (एक प्रभारी और एक सह-प्रभारी) के जरिए द्विस्तरीय निगरानी मॉडल लागू कर रही है। इससे जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने और गुटबाजी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
पंचायत और नगर निकाय चुनाव सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी मतदाताओं से जुड़े होते हैं। प्रभारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी मंडलों और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, संभावित उम्मीदवारों की नब्ज टटोलना और स्थानीय मुद्दों को भांपकर रणनीति तैयार करना होगा।
नवनियुक्त प्रभारियों का मुख्य काम राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और बजटीय घोषणाओं को आम जनता तक पहुँचाना होगा। साथ ही, वे स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के फीडबैक को प्रदेश नेतृत्व तक पहुँचाने वाले मजबूत माध्यम के रूप में कार्य करेंगे।
कुल सांगठनिक जिले: 48
कुल नियुक्तियां: 96 (48 प्रभारी + 48 सह-प्रभारी)
निर्देश : मदन राठौड़ (भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान)
सूची जारीकर्ता: श्रवण सिंह बगड़ी (प्रदेश महामंत्री)
मुख्य लक्ष्य: त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकाय चुनावों में संगठन को मजबूती प्रदान करना और बूथ स्तर पर पकड़ बनाना।
मैंने दोनों पेजों को ध्यान से पढ़कर पूरा कंटेंट क्रमवार निकाला है। नीचे दस्तावेज़ में दी गई सभी 48 संगठन जिलों, उनके जिला प्रभारी व सह-प्रभारी तथा गृह जिले की पूरी सूची है।
दस्तावेज़: भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान
दिनांक: 14 अगस्त 2026
विषय: जिला प्रभारी एवं सह-प्रभारी की घोषणा
प्रदेश अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़ जी
|क्र.
|संगठन जिला
|जिला प्रभारी
|गृह जिला
|सह-प्रभारी
|गृह जिला
|1
|श्रीगंगानगर
|श्री दशरथ सिंह शेखावत
|झुंझुनूं
|श्री मोहन सुराणा
|बीकानेर शहर
|2
|हनुमानगढ़
|श्री दिनेश धाबाई
|झुंझुनूं
|श्री जितेन्द्र शर्मा (सरदार शहर)
|चूरू
|3
|बीकानेर देहात
|श्री आत्माराम तरड़
|श्रीगंगानगर
|श्री अशोक नागपाल
|श्रीगंगानगर
|4
|बीकानेर शहर
|श्री देवेंद्र पारीक
|हनुमानगढ़
|श्री राजन तनेजा
|श्रीगंगानगर
|5
|चूरू
|श्री विजय आचार्य
|बीकानेर शहर
|श्रीमती मधु कुमावत
|सीकर
|6
|झुंझुनूं
|श्री कमल सिकवाल
|सीकर
|श्री मुकेश गोयल
|कोटपूतली
|7
|सीकर
|श्री वासुदेव चावला
|चूरू
|श्री रोशन सैनी
|जयपुर शहर
|8
|कोटपूतली- बहरोड़
|श्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज
|सीकर
|सुश्री सारिका चौधरी
|श्रीगंगानगर
|9
|जयपुर उत्तर
|श्री विमल कटियार
|जयपुर शहर
|श्री आशीष चौपड़ा
|जयपुर दक्षिण
|10
|जयपुर दक्षिण
|श्री के.डी. बाबर
|सीकर
|श्रीमती नीलम गुर्जर
|दौसा
|11
|जयपुर शहर
|श्री प्रभु लाल सैनी
|टोंक
|श्री राजेन्द्र पराणा
|टोंक
|12
|खैरथल-तिजारा
|श्री अशोक सैनी
|हनुमानगढ़
|श्री गौरव यादव
|अलवर
|13
|अलवर
|श्री भानु प्रताप सिंह राजावत
|भरतपुर
|श्रीमती अनीता गुर्जर
|डीग
|14
|दौसा
|श्री प्रणवेंद्र शर्मा
|जयपुर शहर
|श्री बुजलाल डिकोलिया
|करौली
|15
|डीग
|श्री शिव कुमार सैनी
|करौली
|श्री लोकेश शर्मा
|दौसा
|16
|भरतपुर
|श्री नरेश बंसल
|टोंक
|श्री चेतन चौधरी
|अजमेर देहात
|17
|धौलपुर
|श्री सत्येन्द्र गोयल
|भरतपुर
|श्री लक्ष्मीकांत पारीक
|जयपुर शहर
|18
|करौली
|श्री मान सिंह
|उदयपुर शहर
|श्री सुरेश जैन
|सवाई माधोपुर
|19
|सवाई माधोपुर
|श्री संजय सिंह नरूका
|अलवर
|श्री शेर सिंह मीणा
|करौली
|20
|टोंक
|श्री रामानंद गुर्जर
|जयपुर दक्षिण
|श्री शक्ति सिंह कालियास
|भीलवाड़ा
|21
|अजमेर देहात
|श्री हिरेन्द्र शर्मा
|कोटा शहर
|श्री रघुवीर चौधरी
|जयपुर उत्तर
|22
|अजमेर शहर
|श्री हेमंत विजय
|कोटा शहर
|श्रीमती शिवांगी कानावत
|भीलवाड़ा
|23
|ब्यावर
|श्री विमल अग्रवाल
|जयपुर शहर
|श्रीमती रंजना आर्य
|पाली
|24
|डीडवाना-कुचामन
|श्री सोमकांत शर्मा
|जयपुर शहर
|श्री मदनलाल कुंहार
|जयपुर दक्षिण
|25
|नागौर
|श्री जगतनारायण जोशी
|जयपुर शहर
|श्री रतन लाल सैनी
|सीकर
|26
|भीलवाड़ा
|श्री संजय जैन (ताऊ)
|झालावाड़
|श्री मिठू लाल जाट
|चित्तौड़गढ़
|27
|पाली
|श्री राजेन्द्र बोराणा
|जोधपुर शहर
|श्रीमती पायल परसरामपुरिया
|सिरोही
|28
|फलौदी
|श्री अविनेश प्रताप सिंह
|बीकानेर शहर
|श्री जोगेन्द्र राजपुरोहित
|बालोतरा
|29
|जोधपुर देहात
|श्री घनश्याम डागा
|जोधपुर शहर
|श्री श्रवण बांजारा
|पाली
|30
|जोधपुर शहर
|श्री रविन्द्र सिंह बालावत
|जालौर
|श्री चंद्र प्रकाश सारड़ा
|जैसलमेर
|31
|जैसलमेर
|श्री गोपाल सिंह बड़ला
|जोधपुर दक्षिण
|श्री नथमल पालीवाल
|फलौदी
|32
|बाड़मेर
|श्री नरेन्द्र कच्छवाह
|जोधपुर शहर
|श्री महेश वी. चौहान
|बालोतरा
|33
|बालोतरा
|श्री करण सिंह नेतरा
|पाली
|श्री सांवलाराम देवासी
|जालौर
|34
|जालौर
|श्री महेन्द्र मेघवाल
|जोधपुर दक्षिण
|श्री जगदीश देवासी
|पाली
|35
|सिरोही
|श्री मनोज सिंघानिया
|सीकर
|श्री आडरदान चारण
|जालौर
|36
|उदयपुर देहात
|श्री मानसिंह बारहठ
|राजसमंद
|श्री जुगल किशोर निकुम
|पाली
|37
|उदयपुर शहर
|श्री हरीश पाटीदार
|डूंगरपुर
|श्री महेश शर्मा
|प्रतापगढ़
|38
|सलूंबर
|श्री मुकेश रावत
|बांसवाड़ा
|श्री पारस जैन
|चित्तौड़गढ़
|39
|प्रतापगढ़
|श्री बंशी लाल खटीक
|राजसमंद
|श्री प्रभुलाल पांड्या
|डूंगरपुर
|40
|डूंगरपुर
|श्री चंद्रप्रकाश सिंह चौहान
|उदयपुर देहात
|श्री नरेन्द्र मीणा
|सलूंबर
|41
|बांसवाड़ा
|श्री कमलेश पुरोहित
|चित्तौड़गढ़
|श्रीमती अनिता कटारा
|डूंगरपुर
|42
|चित्तौड़गढ़
|श्री गोपाल कुमावत
|प्रतापगढ़
|श्री नरेन्द्र जैन
|टोंक
|43
|राजसमंद
|श्री महेन्द्र बोहरा
|पाली
|श्री राजेन्द्र सिंह कोलीवाड़ा
|पाली
|44
|बूंदी
|श्री इंद्रमल सेठिया
|चित्तौड़गढ़
|श्री अंकित चेची
|जयपुर दक्षिण
|45
|कोटा देहात
|श्री पिंकेश पोरवाल
|प्रतापगढ़
|श्री शंकर गुर्जर
|भीलवाड़ा
|46
|कोटा शहर
|श्री प्रमोद सामर
|उदयपुर शहर
|श्रीमती स्नेहा कंबोज
|जयपुर शहर
|47
|बारां
|श्री संजय जैन
|जयपुर शहर
|श्री गौरव शर्मा
|बूंदी
|48
|झालावाड़
|श्री देवेशीकर भट्टड़ा
|ब्यावर
|श्री सागर सोनी
|चित्तौड़गढ़
नोट: मैंने तालिका में दस्तावेज़ में दिए गए नाम और गृह जिलों को यथासंभव उसी रूप में रखा है। अंतिम पेज पर हस्ताक्षरकर्ता श्रवण सिंह बागड़ी, प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी हैं।
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