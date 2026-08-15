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जयपुर

‘इलेक्शन मोड’ में राजस्थान BJP, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले 48 ज़िलों में 96 नेताओं को प्रभारी-सह प्रभारी का ज़िम्मा, देखें पूरी सूची

Rajasthan Panchayat and Local Body Elections 2026: राजस्थान में निकाय व पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी इलेक्शन मोड में। 48 सांगठनिक जिलों में 96 प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त। मदन राठौड़ के निर्देश पर जारी हुई नई लिस्ट।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 15, 2026

rajasthan bjp appoints 96 incharge co incharge for 48 districts

Rajasthan BJP President Madan Rathore - File Pic

राजस्थान में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 'इलेक्शन मोड' में है। संगठन को धरातल पर मजबूत करने और जमीनी स्तर पर चुनावी रणनीति को धार देने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार राज्य के सभी 48 सांगठनिक जिलों में नए जिला प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से आधिकारिक सूची जारी की गई, जिसके तहत कुल 96 वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को जिलों में चुनावी कमान सौंपी गई है।

नियुक्ति के तुरंत बाद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी नवनियुक्त प्रभारियों और सह-प्रभारियों को बधाई देते हुए संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने और जनता के बीच सरकार की नीतियों को मजबूती से ले जाने का आह्वान किया।

BJP की चुनावी रणनीति और तैयारी'

राजस्थान में स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव भाजपा के लिए अपनी राजनीतिक पकड़ को साबित करने की नई परीक्षा है। नए जिला प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति के फैसले के पीछे भाजपा की तीन मुख्य रणनीतियां झलकती हैं।

माइक्रो-मैनेजमेंट

48 सांगठनिक जिलों में 96 नेताओं की तैनाती यह दर्शाती है कि पार्टी प्रत्येक जिले में 2-2 अनुभवी नेताओं (एक प्रभारी और एक सह-प्रभारी) के जरिए द्विस्तरीय निगरानी मॉडल लागू कर रही है। इससे जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने और गुटबाजी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी

पंचायत और नगर निकाय चुनाव सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी मतदाताओं से जुड़े होते हैं। प्रभारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी मंडलों और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, संभावित उम्मीदवारों की नब्ज टटोलना और स्थानीय मुद्दों को भांपकर रणनीति तैयार करना होगा।

सरकार और संगठन के बीच सेतु

नवनियुक्त प्रभारियों का मुख्य काम राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और बजटीय घोषणाओं को आम जनता तक पहुँचाना होगा। साथ ही, वे स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के फीडबैक को प्रदेश नेतृत्व तक पहुँचाने वाले मजबूत माध्यम के रूप में कार्य करेंगे।

मुख्य बातें

कुल सांगठनिक जिले: 48

कुल नियुक्तियां: 96 (48 प्रभारी + 48 सह-प्रभारी)

निर्देश : मदन राठौड़ (भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान)

सूची जारीकर्ता: श्रवण सिंह बगड़ी (प्रदेश महामंत्री)

मुख्य लक्ष्य: त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकाय चुनावों में संगठन को मजबूती प्रदान करना और बूथ स्तर पर पकड़ बनाना।


सीएम भजनलाल ने दी बधाई

यहां देखें प्रभारी और जिला प्रभारियों की पूरी सूची

मैंने दोनों पेजों को ध्यान से पढ़कर पूरा कंटेंट क्रमवार निकाला है। नीचे दस्तावेज़ में दी गई सभी 48 संगठन जिलों, उनके जिला प्रभारी व सह-प्रभारी तथा गृह जिले की पूरी सूची है।

दस्तावेज़: भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान
दिनांक: 14 अगस्त 2026
विषय: जिला प्रभारी एवं सह-प्रभारी की घोषणा
प्रदेश अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़ जी

जिला प्रभारी एवं सह-प्रभारी की पूरी सूची

क्र.संगठन जिलाजिला प्रभारीगृह जिलासह-प्रभारीगृह जिला
1श्रीगंगानगरश्री दशरथ सिंह शेखावतझुंझुनूंश्री मोहन सुराणाबीकानेर शहर
2हनुमानगढ़श्री दिनेश धाबाईझुंझुनूंश्री जितेन्द्र शर्मा (सरदार शहर)चूरू
3बीकानेर देहातश्री आत्माराम तरड़श्रीगंगानगरश्री अशोक नागपालश्रीगंगानगर
4बीकानेर शहरश्री देवेंद्र पारीकहनुमानगढ़श्री राजन तनेजाश्रीगंगानगर
5चूरूश्री विजय आचार्यबीकानेर शहरश्रीमती मधु कुमावतसीकर
6झुंझुनूंश्री कमल सिकवालसीकरश्री मुकेश गोयलकोटपूतली
7सीकरश्री वासुदेव चावलाचूरूश्री रोशन सैनीजयपुर शहर
8कोटपूतली- बहरोड़श्री लक्ष्मीकांत भारद्वाजसीकरसुश्री सारिका चौधरीश्रीगंगानगर
9जयपुर उत्तरश्री विमल कटियारजयपुर शहरश्री आशीष चौपड़ाजयपुर दक्षिण
10जयपुर दक्षिणश्री के.डी. बाबरसीकरश्रीमती नीलम गुर्जरदौसा
11जयपुर शहरश्री प्रभु लाल सैनीटोंकश्री राजेन्द्र पराणाटोंक
12खैरथल-तिजाराश्री अशोक सैनीहनुमानगढ़श्री गौरव यादवअलवर
13अलवरश्री भानु प्रताप सिंह राजावतभरतपुरश्रीमती अनीता गुर्जरडीग
14दौसाश्री प्रणवेंद्र शर्माजयपुर शहरश्री बुजलाल डिकोलियाकरौली
15डीगश्री शिव कुमार सैनीकरौलीश्री लोकेश शर्मादौसा
16भरतपुरश्री नरेश बंसलटोंकश्री चेतन चौधरीअजमेर देहात
17धौलपुरश्री सत्येन्द्र गोयलभरतपुरश्री लक्ष्मीकांत पारीकजयपुर शहर
18करौलीश्री मान सिंहउदयपुर शहरश्री सुरेश जैनसवाई माधोपुर
19सवाई माधोपुरश्री संजय सिंह नरूकाअलवरश्री शेर सिंह मीणाकरौली
20टोंकश्री रामानंद गुर्जरजयपुर दक्षिणश्री शक्ति सिंह कालियासभीलवाड़ा
21अजमेर देहातश्री हिरेन्द्र शर्माकोटा शहरश्री रघुवीर चौधरीजयपुर उत्तर
22अजमेर शहरश्री हेमंत विजयकोटा शहरश्रीमती शिवांगी कानावतभीलवाड़ा
23ब्यावरश्री विमल अग्रवालजयपुर शहरश्रीमती रंजना आर्यपाली
24डीडवाना-कुचामनश्री सोमकांत शर्माजयपुर शहरश्री मदनलाल कुंहारजयपुर दक्षिण
25नागौरश्री जगतनारायण जोशीजयपुर शहरश्री रतन लाल सैनीसीकर
26भीलवाड़ाश्री संजय जैन (ताऊ)झालावाड़श्री मिठू लाल जाटचित्तौड़गढ़
27पालीश्री राजेन्द्र बोराणाजोधपुर शहरश्रीमती पायल परसरामपुरियासिरोही
28फलौदीश्री अविनेश प्रताप सिंहबीकानेर शहरश्री जोगेन्द्र राजपुरोहितबालोतरा
29जोधपुर देहातश्री घनश्याम डागाजोधपुर शहरश्री श्रवण बांजारापाली
30जोधपुर शहरश्री रविन्द्र सिंह बालावतजालौरश्री चंद्र प्रकाश सारड़ाजैसलमेर
31जैसलमेरश्री गोपाल सिंह बड़लाजोधपुर दक्षिणश्री नथमल पालीवालफलौदी
32बाड़मेरश्री नरेन्द्र कच्छवाहजोधपुर शहरश्री महेश वी. चौहानबालोतरा
33बालोतराश्री करण सिंह नेतरापालीश्री सांवलाराम देवासीजालौर
34जालौरश्री महेन्द्र मेघवालजोधपुर दक्षिणश्री जगदीश देवासीपाली
35सिरोहीश्री मनोज सिंघानियासीकरश्री आडरदान चारणजालौर
36उदयपुर देहातश्री मानसिंह बारहठराजसमंदश्री जुगल किशोर निकुमपाली
37उदयपुर शहरश्री हरीश पाटीदारडूंगरपुरश्री महेश शर्माप्रतापगढ़
38सलूंबरश्री मुकेश रावतबांसवाड़ाश्री पारस जैनचित्तौड़गढ़
39प्रतापगढ़श्री बंशी लाल खटीकराजसमंदश्री प्रभुलाल पांड्याडूंगरपुर
40डूंगरपुरश्री चंद्रप्रकाश सिंह चौहानउदयपुर देहातश्री नरेन्द्र मीणासलूंबर
41बांसवाड़ाश्री कमलेश पुरोहितचित्तौड़गढ़श्रीमती अनिता कटाराडूंगरपुर
42चित्तौड़गढ़श्री गोपाल कुमावतप्रतापगढ़श्री नरेन्द्र जैनटोंक
43राजसमंदश्री महेन्द्र बोहरापालीश्री राजेन्द्र सिंह कोलीवाड़ापाली
44बूंदीश्री इंद्रमल सेठियाचित्तौड़गढ़श्री अंकित चेचीजयपुर दक्षिण
45कोटा देहातश्री पिंकेश पोरवालप्रतापगढ़श्री शंकर गुर्जरभीलवाड़ा
46कोटा शहरश्री प्रमोद सामरउदयपुर शहरश्रीमती स्नेहा कंबोजजयपुर शहर
47बारांश्री संजय जैनजयपुर शहरश्री गौरव शर्माबूंदी
48झालावाड़श्री देवेशीकर भट्टड़ाब्यावरश्री सागर सोनीचित्तौड़गढ़

नोट: मैंने तालिका में दस्तावेज़ में दिए गए नाम और गृह जिलों को यथासंभव उसी रूप में रखा है। अंतिम पेज पर हस्ताक्षरकर्ता श्रवण सिंह बागड़ी, प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी हैं।

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Updated on:

15 Aug 2026 11:19 am

Published on:

15 Aug 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘इलेक्शन मोड’ में राजस्थान BJP, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले 48 ज़िलों में 96 नेताओं को प्रभारी-सह प्रभारी का ज़िम्मा, देखें पूरी सूची

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