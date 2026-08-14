राजस्थान के ‘शर्मा’ और ‘सैनी’ भी MBC में! चतुर्थ श्रेणी भर्ती की ‘कैटेगरी’ में बड़ी चूक- आदेश पत्र ने मचाया सियासी बवाल

राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 के चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन और कार्यालय आवंटन के संबंध में जारी सूची के सामने आते ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। 12 अगस्त 2026 को जारी किए गए आधिकारिक कार्यालय आदेश के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग (MBC) कैटेगरी में चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट में 'शर्मा' और 'सैनी' सरनेम वाले अभ्यर्थियों के नाम दर्ज होना सामने आया है। सोशल मीडिया पर इस 'विवादित' आदेश की कॉपी वायरल होने के बाद भारी असमंजस और आक्रोश का माहौल बन गया है। इस सूची में आरक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल, MBC श्रेणी मुख्य रूप से राज्य की उन विशिष्ट जातियों के लिए आरक्षित है जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना गया है।