जयपुर में BJP के झंडारोहण के दौरान गश खाकर गिरा कार्यकर्ता, हार्ट अटैक की आशंका से खलबली

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर के बड़ी चौपड़ पर भाजपा के एक कार्यक्रम में उस वक्त अचानक अफरा-तफरी मच गई जब एक कार्यकर्ता गश खाकर गिर गया। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण के दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता खालिद अचानक गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद साथियों ने बिना समय गंवाए स्थिति को संभाला और तुरंत एंबुलेंस बुलाकर उन्हें निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है।