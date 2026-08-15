राजस्थान में 44 प्रतिशत मतदाता युवा, गांव-शहर की सरकार तय करेगी Gen-Z; 2.40 करोड़ वोटर 18-35 साल के

जयपुर: राजस्थान में 'एक राज्य-एक चुनाव' का नारा चर्चा में है, लेकिन सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती है जेन-जी। प्रदेश के 5 करोड़ 45 लाख 89 हजार मतदाताओं में से 2.40 करोड़ से ज्यादा यानी 44 फीसदी 18 से 35 साल उम्र के हैं। मतलब लगभन हर दूसरा मतदाता 35 साल से कम उम्र का है, जो तय करेगा कि गांव की सरकार किसकी चौपाल पर बैठेगी और कौन करेगा शहर के विकास का फैसला। उधर, राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मुद्दा यह है कि जिसने दिल्ली को हिला दिया, उसे किस मुद्दे और किस भाषा में साधा जाए।