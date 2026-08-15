राजस्थान में 33 लाख उपभोक्ताओं पर संकट! LPG-KYC की डेडलाइन कल, चूक गए तो नहीं मिलेगा सस्ता सिलेंडर

जयपुर शहर में दो लाख से ज्यादा गैस उपभोक्ताओं की केवाईसी पेंडिंग है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने दो साल पहले गैस कंपनियों को सभी उपभोक्ताओं की केवाईसी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद मंत्रालय की ओर से गैस कंपनियों को केवाईसी पूरी करने के लिए निर्देश जारी किए गए, लेकिन कंपनियों ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। अब मंत्रालय ने केवाईसी की डेडलाइन 16 अगस्त तय की है तो कंपनियों में केवाईसी पूरी करने की आपाधापी मची हुई है। डेडलाइन नजदीक आने के कारण गैस एजेंसियों पर भी काम का दबाव बढ़ गया है।