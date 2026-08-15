राजस्थान में कब होंगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले? मंत्री मदन दिलावर ने दिया बड़ा अपडेट; 50 हजार टीचरों की भर्ती भी जल्द

बीकानेर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जनवरी में तबादला नीति तैयार कर राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों से किए गए वादे पर भजनलाल सरकार कायम है और उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ​कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।