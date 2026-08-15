15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

राजस्थान में कब होंगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले? मंत्री मदन दिलावर ने दिया बड़ा अपडेट; 50 हजार टीचरों की भर्ती भी जल्द

Rajasthan 3rd Grade Teacher Transfer: राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के काफी समय से लंबित तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़े संकेत दिए है। जानिए प्रदेश में थर्ड ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर कब होंगे?
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Aug 15, 2026

madan dilawar

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। फोटो: पत्रिका

बीकानेर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जनवरी में तबादला नीति तैयार कर राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों से किए गए वादे पर भजनलाल सरकार कायम है और उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ​कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीकानेर में पत्रिका से बातचीत में कहा कि व्याख्याता, प्राचार्य, उप प्राचार्य और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जा चुके हैं। तबादलों के बाद प्राप्त परिवेदनाओं का भी निस्तारण किया गया है। अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए पहले स्पष्ट नीति तैयार की जाएगी।

50 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पाइपलाइन में

दिलावर ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। करीब 50 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के करीब 1.50 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।

3600 स्कूल भवन जर्जर हालत में

शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में स्कूल भवनों की स्थिति पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करीब 3600 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। इनमें कहीं एक तो कहीं तीन-चार कमरे क्षतिग्रस्त थे, जिन्हें जमींदोज कराया गया है। अब पूरी तरह जर्जर स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही 84 हजार कक्षा-कक्षों की मरम्मत भी कराई जाएगी।

सरकारी स्कूलों की मेरिट में सफलता पर जताई खुशी

दिलावर ने कहा कि पहली बार बोर्ड की मेरिट में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी है। उन्होंने इसका श्रेय सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मेहनत और समर्पण को दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रयासों से सरकारी स्कूलों के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है। बीकानेर पहुंचने पर सर्किट हाउस में भाजपा नेता बनवारीलाल शर्मा, शिवलाल तेजी सहित अन्य ने शिक्षा मंत्री का स्वागत किया।

राजस्थान: धौलपुर में एक दिन में उठीं 6 अर्थियां, अंतिम विदाई देखकर रो पड़े लोग

ये भी पढ़ें
dholpur weeps again 6 bodies cremated together echoing 1997 tragedy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मदन दिलावर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2026 07:14 am

Published on:

15 Aug 2026 07:14 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान में कब होंगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले? मंत्री मदन दिलावर ने दिया बड़ा अपडेट; 50 हजार टीचरों की भर्ती भी जल्द

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में CBI का बड़ा एक्शन, 1 लाख 20 हज़ार रुपए रिश्वत लेते दो रेल अफसर रंगे हाथ गिरफ्तार, 48 करोड़ के टेंडर बिल से जुड़ा है मामला

cbi arrests two railway officials accepting bribe in rajasthan
बीकानेर

बीकानेर जिला परिषद में महिला होगी प्रमुख, महापौर की सीट सभी के लिए खुली, नगर पालिकाओं की भी तस्वीर साफ

Bikaner Reservation Lottery
बीकानेर

Bikaner Accident: बीकानेर में निजी स्कूल का वाहन पलटा, 16 बच्चे घायल, 14 पीबीएम रेफर

Bikaner accident
बीकानेर

Bikaner Crime: कैश वैन से 51 लाख की लूट का खुलासा, बाल्टी में छुपाकर रखे 46 लाख बरामद

bikaner cash loot
बीकानेर

Bikaner Crime: ATM में नकदी लोड करने जा रही कैश वैन से 51 लाख की लूट का खुलासा, जिसपर थी जिम्मेदारी वही निकला शातिर

bikaner cash van loot
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.