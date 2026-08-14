राजस्थान में CBI का बड़ा एक्शन, 1 लाख 20 हज़ार रुपए रिश्वत लेते दो रेल अफसर रंगे हाथ गिरफ्तार, 48 करोड़ के टेंडर बिल से जुड़ा है मामला

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने राजस्थान के बीकानेर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ब्यूरो की टीम ने यहां रेलवे विभाग के दो वरिष्ठ कार्मिकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रारम्भिक जानकारी में सामने आया है कि ये ट्रैप कार्रवाई 48 करोड़ रुपए के बड़े रेलवे टेंडर से जुड़े बिलों के भुगतान को पास करने की एवज में मांगी गई रिश्वत की शिकायत पर की गई है। सीबीआई टीम ने जाल बिछाकर सीनियर सेक्शन ऑफिसर राजेंद्र चौधरी और उनके साथी कार्मिक राकेश को 1 लाख 20 हजार रुपए की नगद रिश्वत राशि लेते हुए धर दबोचा। इस अचानक हुई रेड से रेलवे प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है और विभाग के भीतर चल रहे अन्य टेंडर बिलों की फाइलों की भी जांच शुरू कर दी गई है।