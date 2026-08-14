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राजस्थान में तैनात 6 IPS अफसर देश के ‘टॉप-100’ में शामिल, जानें किन-किन पुलिस कप्तानों ने बढ़ाया मान

Top IPS Officers List: फेम इंडिया-एशिया पोस्ट सर्वे में राजस्थान के 6 IPS अधिकारियों को देश के टॉप 100 पुलिस कप्तानों में मिली जगह। जानिए जैसलमेर से बीकानेर तक सुरक्षा चक्र मजबूत करने वाले कप्तानों के नाम।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 14, 2026

6 rajasthan ips officers in fame india top 100 police captains list

6 IPS officers in top 100 police captains list

फेम इंडिया और एशिया पोस्ट की ओर से हाल ही में जारी की गई देश के 100 सर्वश्रेष्ठ पुलिस कप्तानों की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सूची में राजस्थान के 6 IPS अधिकारियों ने अपना परचम लहराया है। देशभर के विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों में तैनात लगभग 1100 से अधिक जिला पुलिस प्रमुखों के बीच किए गए इस गहन और बहुस्तरीय सर्वे में राजस्थान के इन कप्तानों को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, सख्त अपराध नियंत्रण, जनोन्मुख पुलिसिंग और आम जनता के बीच सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने के लिए चुना गया है। किसी भी विकसित समाज में कानून व्यवस्था और सुरक्षा ही नागरिक जीवन, व्यापार और निवेश की मुख्य आधारशिला होती है, जिसे राजस्थान के इन आईपीएस अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में पूरी मुस्तैदी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा है।

मरुधरा के इन पुलिस कप्तानों का चयन 10 कड़े मानकों पर विस्तृत मूल्यांकन के बाद किया गया है, जिसमें तकनीक का बेहतर उपयोग, त्वरित निर्णय क्षमता, संकट प्रबंधन और जनता से सीधा संवाद शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से लेकर प्रमुख पर्यटन और औद्योगिक शहरों तक अपराध पर नकेल कसने वाले इन 6 अफसरों की उपलब्धि ने पूरे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।

इन 6 IPS अधिकारियों ने बढ़ाया राजस्थान का मान

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में विभिन्न जिलों और शहरों में तैनात निम्नलिखित 6 पुलिस अधिकारियों को देश के सर्वश्रेष्ठ 100 कप्तानों में शामिल किया गया है-

अभिषेक शिवहरे (एसपी जैसलमेर)

भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जैसलमेर जिले में सीमावर्ती सुरक्षा और स्थानीय पुलिसिंग को आधुनिक स्वरूप देने के लिए इनका चयन हुआ है।

डॉ. अमृता दुहन (एसपी उदयपुर)

राजस्थान की झीलों की नगरी और प्रमुख पर्यटन केंद्र उदयपुर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, पर्यटकों की सुरक्षा और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए यह पहचान मिली है।

मृदुल कच्छवाह (एसपी बीकानेर)

बीकानेर जिले में संगठित अपराध पर प्रभावी नकेल कसने, नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाने और पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल कायम करने के लिए इनका नाम लिस्ट में शामिल है।

प्रवीण नायक नूनावत (एसपी सीकर)

शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में साइबर क्राइम नियंत्रण, संगठित गिरोहों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और संवेदनशील कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभालने में उत्कृष्ट कार्य किया।

रंजीता शर्मा (डीसीपी जयपुर ईस्ट)

राजधानी जयपुर के ईस्ट जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, शहरी अपराधों पर तुरंत एक्शन लेने और पारदर्शी कार्यशैली के जरिए आम नागरिकों का विश्वास बढ़ाने के लिए यह सम्मान मिला।

शैलेंद्र सिंह इंदौलिया (एसपी जालौर)

जालौर जिले में जनमित्र पुलिसिंग, त्वरित शिकायत निवारण और स्थानीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में दूरदर्शी नेतृत्व का परिचय देने के लिए चयन किया गया है।

1100 से अधिक कप्तानों में से हुआ चयन: जानिए क्या थी चयन प्रक्रिया

फेम इंडिया के संपादक धीरज कुमार और मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह के अनुसार, वर्तमान में देशभर में करीब 1100 से अधिक अधिकारी जिला पुलिस प्रमुख (एसएसपी, एसपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इतने विशाल वर्ग में से केवल 100 अधिकारियों का चयन करना एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया थी।

यह सर्वे केंद्र और राज्य सरकारों के उपलब्ध आधिकारिक डेटा, मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, विशेषज्ञों की राय और व्यापक ग्राउंड सर्वे के आधार पर पूरा किया गया है। अधिकारियों का प्रदर्शन जांचने के लिए 10 प्रमुख मानक तय किए गए थे:

  1. अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार
  2. जनमित्र पुलिसिंग और जनसहभागिता
  3. दूरदर्शी नेतृत्व और नए नवाचार
  4. पारदर्शी और जवाबदेह कार्यशैली
  5. त्वरित निर्णय क्षमता और सजगता
  6. संकट प्रबंधन (Crisis Management)
  7. व्यवहार कुशलता और जनसंपर्क
  8. प्रबुद्ध वर्ग की स्वतंत्र राय
  9. सोशल मीडिया और डिजिटल उपस्थिति
  10. सार्वजनिक छवि और मीडिया फीडबैक

जनता में सुरक्षा का भाव और विकास का माहौल

सुरक्षा की भावना ही किसी भी जिले के सर्वांगीण विकास की प्राथमिक शर्त होती है। जब नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी व्यापार, शिक्षा, उद्योग और पर्यटन गतिविधियां सुचारु रूप से चलती हैं। राजस्थान के इन 6 कप्तानों ने न केवल अपराधियों में भय पैदा किया है, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच दूरियों को मिटाकर एक सहयोगात्मक माहौल तैयार किया है।

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट द्वारा जारी यह सूची केवल अधिकारियों का सम्मान नहीं है, बल्कि देश भर में पुलिसिंग के सफल और जन-केंद्रित मॉडलों को बढ़ावा देने की एक सकारात्मक पहल है। आगामी अंक में इन्हीं 100 कप्तानों में से देश के सर्वश्रेष्ठ 25 पुलिस कप्तानों की विशेष सूची भी प्रकाशित की जाएगी।

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Updated on:

14 Aug 2026 02:22 pm

Published on:

14 Aug 2026 02:22 pm

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