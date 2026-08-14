राजस्थान में तैनात 6 IPS अफसर देश के ‘टॉप-100’ में शामिल, जानें किन-किन पुलिस कप्तानों ने बढ़ाया मान

फेम इंडिया और एशिया पोस्ट की ओर से हाल ही में जारी की गई देश के 100 सर्वश्रेष्ठ पुलिस कप्तानों की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सूची में राजस्थान के 6 IPS अधिकारियों ने अपना परचम लहराया है। देशभर के विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों में तैनात लगभग 1100 से अधिक जिला पुलिस प्रमुखों के बीच किए गए इस गहन और बहुस्तरीय सर्वे में राजस्थान के इन कप्तानों को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, सख्त अपराध नियंत्रण, जनोन्मुख पुलिसिंग और आम जनता के बीच सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने के लिए चुना गया है। किसी भी विकसित समाज में कानून व्यवस्था और सुरक्षा ही नागरिक जीवन, व्यापार और निवेश की मुख्य आधारशिला होती है, जिसे राजस्थान के इन आईपीएस अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में पूरी मुस्तैदी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा है।