Ashok Gehlot : ‘बेटियों को स्कूल लाने वाली हर योजना पर कैंची क्यों चला रही है BJP’, अशोक गहलोत ने किया सवाल

Ashok Gehlot : राजस्थान सरकार की फ्री साइकिल योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटियों को फ्री दी जाने वाली साइकिल योजना का लाभ सिर्फ एनएफएसए से जुड़े परिवारों की बेटियों को ही मिलेगा। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। इससे करीब 90 हजार बेटियां साइकिल योजना से बाहर हो जाएंगी। इस नए फैसले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अपनी नाराजगी जताते हुए भजनलाल सरकार पर हमला किया और कहा आखिर बेटियों की शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान से भाजपा सरकार को इतनी दिक्कत क्यों है?