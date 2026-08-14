Rajasthan : भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, पचपदरा रिफाइनरी के डीजल-पेट्रोल, ATF पर वैट माफ, नई व्यवस्था 15 अगस्त से

5 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का लोकर्पण किया था। पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण के बाद से पेट्रोल, डीजल, एटीएफ का उत्पादन शुरू हो गया है। इस रिफाइनरी में बाड़मेर,जैसलमेर के ऑयल फील्ड से आने वाले क्रूड ऑयल के अलावा खाड़ी देशों से आयातित क्रूड भी रिफाइंड हो रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर के इलाकों में निजी कंपनी क्रूड उत्पादन में लगी है। पचपदरा रिफाइनरी के शुरू होने के बाद अब इलाके में पेट्रो कैमिकल हब का काम भी आगे बढ़ेगा।