जयपुर: दो घंटे के भीतर दो भाइयों की मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

इसकी खबर सुनकर करीब दो घंटे बाद उनके चचेरे भाई सुवालाल यादव (72) की भी आकस्मिक मौत हो गई। दोनों भाइयों के निधन की खबर से परिवार व क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों व स्वजनों ने दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया। महज दो घंटे के अंतराल में दो सगे भाइयों के निधन की खबर से परिवार ही नहीं, बल्कि आसपास के लोग भी स्तब्ध रह गए।