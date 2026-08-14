Jaipur : छात्र प्रिंस सोनी की मौत पर बरपा हंगामा, पिता ने कहा-फोन पर वक्त न गंवाते तो जिंदा होता मेरा बेटा

जिस बेटे को सुबह राजी-खुशी स्कूल भेजा था, उसके अचानक दुनिया से चले जाने की खबर ने परिवार को झकझोर कर रख दिया। प्रिंस की मां निर्मला का रो-रोकर बुरा हाल है। घर पर ढांढस बंधाने पहुंच रहे रिश्तेदारों व पड़ोसियों की आंखें भी नम थीं और पूरा माहौल गमगीन हो गया। पिता अमित सोनी बेटे को खोने के गम में पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने भरे गले से कहा कि अगर स्कूल प्रशासन उन्हें फोन करने में समय गंवाने के बजाय प्रिंस को तुरंत पास के अस्पताल ले जाता, तो शायद उनके बेटे की जान बच जाती। परिजनों ने बिलखते हुए कहा कि सुबह स्कूल भेजते समय सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद ऐसी दुखद खबर मिलेगी। उसकी असमय मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।