Rajasthan Politics : AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की मुलाकात, ‘बंद कमरे’ में क्या हुई बात?

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच नई दिल्ली में मुलाक़ात और बंद कमरे में हुई बातचीत ने राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। स्थानीय निकाय और आगामी पंचायत चुनावों से ठीक पहले हुई इस मुलाकात को महज शिष्टाचार भेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ये मुलाकात एक बार फिर तीसरे मोर्चे का एक नया और ठोस प्रयोग साबित हो सकती है।