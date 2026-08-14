‘500 रुपए का रोजगार, कैसे चलेगा घर?’, जयपुर में CNG संकट पर बोला कैब ड्राइवर, आधे से ज्यादा सीएनजी पंप हुए ‘ड्राई’

राजस्थान की राजधानी जयपुर में CNG की किल्लत लगातार दूसरे दिन भी वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनी रही। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे शहर के 38 CNG पंपों में आधे से ज्यादा पंपों पर गैस उपलब्ध नहीं थी। ऑटो और CNG कैब चालक सुबह से गैस के लिए मानसरोवर से रामबाग तक पंपों के चक्कर लगाते रहे। शाम 5 बजे बाद कुछ पंपों पर सप्लाई शुरू हुई तो वहां लंबी कतारें लग गई और कहीं-कहीं चालकों को करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा। CNG नहीं मिलने से कई चालकों को घंटों तक अपना वाहन खड़ा रखना पड़ा। इससे न सिर्फ उनकी कमाई प्रभावित हुई बल्कि यात्रियों को भी समय पर वाहन नहीं मिल सके।