Rajasthan: युवती को पेट्रोल टैंक पर बैठाकर दौड़ाई बाइक, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, स्टंटबाज को पकड़ा

पुलिस पड़ताल में आया कि प्रदीप ने सोशल मीडिया पर रील व स्टंट के नाम पर सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए जान जोखिम में डाल दी। प्रकरण में पुलिस ने पीसांगन निवासी प्रदीप कुमार सिवासिया (35) को डिटेन किया। साथ ही उसके कब्जे से बाइक भी जब्त कर ली। पुलिस अधिकारियों ने अब ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग को लेटर भेजा है। माना जा रहा है कि युवक पर परिवहन विभाग की ओर से भी एक्शन लिया जा सकता है।