10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

Rajasthan News: थाने में पुलिस के सामने ही भिड़े किन्नरों के दो गुट, एक-दूसरे के कपड़े फाड़े; जानें विवाद की वजह

राजस्थान में किन्नर समुदाय के 2 गुटों के बीच कहासुनी के बाद पुलिस थाने में ही लात-घूंसे चल गए। अजमेर के गंज थाने में एक-दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर दोनों गुटों को अलग किया। जानें पूरा मामला-
3 min read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Aug 10, 2026

ajmer Transgender Groups Clash

अजमेर के गंज थाने में किन्नरों के दो पक्षो में हुए झगडे के बादबीच बचाव करती पुलिस । Photo- Patrika

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर में किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच चल रहा पुराना विवाद गंज थाने में मारपीट में बदल गया। शिकायत लेकर थाने पहुंचे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद लात-घूंसे चल गए। थाने में एक-दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर दोनों गुटों को अलग किया। हालांकि समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। दोनों पक्षों द्वारा शिकायत देने पर पुलिस ने पाबंद करने की कार्रवाई की।

थाने में हाथापाई

रविवार दोपहर करीब एक बजे किन्नर समुदाय के दोनों पक्ष मामले में शिकायत देने थाने पहुंचे थे। आमना-सामना होने पर दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभाली। लाखन कोटड़ी निवासी काजल बाई किन्नर ने बताया कि मुस्कान किन्नर से कुछ समय से विवाद चल रहा है। उसका आरोप है कि गलत गतिविधि में शामिल होने के कारण उसे हवेली से निकालने के बाद उसने अलग गुट बना लिया और तब से विवाद कर रही है। काजल के अनुसार एसपी से शिकायत करने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद किया था। 8 अगस्त को मुस्कान और उसके साथियों रानी, पिंकी व नोरा ने मनीषा बाई के घर जाकर मारपीट की।

घर में घुसकर डंडे से मारा, बाल काटे

सोमलपुर रोड एकता नगर निवासी मनीषा बाई ने खुद को काजल बाई की बहन बताते हुए आरोप लगाया कि 8 अगस्त को वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान मुस्कान बाई और उसके गुट के लोग घर में आए और उसके साथ मारपीट कर बाल काट दिए। उन्होंने बताया कि नामजद शिकायत रामगंज थाने में दी गई है। मनीषा ने आरोप लगाया कि उसे फोन पर जान से खत्म करने की धमकियां दी जाती हैं। उसका कहना है कि बधाई की रकम को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद है।

दूसरे पक्ष का आरोप-बाल काटे, दो लाख रुपए छीने

वहीं मुस्कान बाई पक्ष की शोभी ने आरोप लगाया कि फोटो शूट के लिए जाने पर पूनम से उसके बाल कटवाए गए और करीब दो लाख रुपए छीन लिए। आरोपियों ने उसके बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उन्होंने किसी से भी मारपीट नहीं की।

थाने में समझाइश कर पाबंद किया

किन्नर समुदाय के दोनों गुटों में आपसी विवाद था और वे शिकायत देने थाने आए थे। थाने में ही दोनों पक्षों के बीच विवाद होने पर पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया। नियमानुसार दोनों गुटों को पाबंद करने की कार्रवाई की गई है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

  • नरेन्द्र सिंह, थानाप्रभारी गंज

जयपुर में बैंक मैनेजर से लूट: अपार्टमेंट की लिफ्ट में पिस्टल की नोक पर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

ये भी पढ़ें
Jawahar Nagar robbery

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 11:27 am

Published on:

10 Aug 2026 11:27 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan News: थाने में पुलिस के सामने ही भिड़े किन्नरों के दो गुट, एक-दूसरे के कपड़े फाड़े; जानें विवाद की वजह

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: युवती को पेट्रोल टैंक पर बैठाकर दौड़ाई बाइक, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, स्टंटबाज को पकड़ा

Ajmer Bike Stunt Video
अजमेर

फोटो केप्शन स्टोरी….किले की प्राचीर पर लहराया तिरंगा, देशभक्ति के नारों से गूंजा खण्डार

Rajasthan
अजमेर

तिरंगा लेकर गांव-गांव पहुंचीं महिलाएं, घरों पर ध्वज फहराने का आह्वान

Rajasthan
अजमेर

सावन का सत्कार… जहां पीढ़ियों से गूंज रहा भोलेनाथ का जयकारा, वही है नीलकंठ धाम

Rajasthan
अजमेर

तिरंगा हाथों में लेकर निकले विद्यार्थी, दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश

Rajasthan
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.