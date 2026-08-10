Rajasthan News: थाने में पुलिस के सामने ही भिड़े किन्नरों के दो गुट, एक-दूसरे के कपड़े फाड़े; जानें विवाद की वजह

रविवार दोपहर करीब एक बजे किन्नर समुदाय के दोनों पक्ष मामले में शिकायत देने थाने पहुंचे थे। आमना-सामना होने पर दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभाली। लाखन कोटड़ी निवासी काजल बाई किन्नर ने बताया कि मुस्कान किन्नर से कुछ समय से विवाद चल रहा है। उसका आरोप है कि गलत गतिविधि में शामिल होने के कारण उसे हवेली से निकालने के बाद उसने अलग गुट बना लिया और तब से विवाद कर रही है। काजल के अनुसार एसपी से शिकायत करने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद किया था। 8 अगस्त को मुस्कान और उसके साथियों रानी, पिंकी व नोरा ने मनीषा बाई के घर जाकर मारपीट की।