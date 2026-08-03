जयपुर में बैंक मैनेजर से लूट: अपार्टमेंट की लिफ्ट में पिस्टल की नोक पर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

पुलिस जांच में सामने आया कि अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब थे, जिसके कारण लिफ्ट क्षेत्र की कोई फुटेज उपलब्ध नहीं हो सकी। हालांकि, आसपास की इमारतों में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालने पर 2 संदिग्ध सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर तेज गति से मौके से फरार होते दिखाई दिए।