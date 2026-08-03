Jaipur: करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कलक्ट्रेट सर्किल पर रखी नई मांग, UGC नियमों के विरोध में निकाली थी रैली

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन नियमों में सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। विरोध करने वालों का मानना है कि इससे कॉलेजों में फैसले एकतरफा हो सकते हैं और सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा, उनका कहना है कि अगर कोई गलत या झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसका नियमों में साफ जिक्र नहीं है। यही वजह है कि कुछ लोग इन नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका भी जता रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि शिकायतों के निपटारे के लिए तय की गई समय-सीमा कॉलेजों पर अतिरिक्त दबाव बना सकती है।