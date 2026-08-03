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जयपुर में UGC नियमों के विरोध पर करणी सेना का बड़ा प्रदर्शन, कलक्ट्रेट पहुंचने से पहले पुलिस ने चलाए वॉटर कैनन

Jaipur Karni Sena Protest: जयपुर में यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर करणी सेना ने बड़ा प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में प्रदेशभर से हजारों समर्थक रैली में शामिल हुए।
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जयपुर

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Harshita Saini

Aug 03, 2026

Jaipur Karni Protest

जयपुर में करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन (Photo-Patrika)

जयपुर में सोमवार को UGC के नए नियमों के विरोध में श्रीराष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने बड़ा प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक तनातनी रही। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।

प्रदेशभर से पहुंचे समर्थक

इस प्रदर्शन में सिर्फ जयपुर ही नहीं, बल्कि बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुबह से ही कालवाड़ रोड और आसपास के इलाकों में समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आगे बढ़ रहे थे। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन UGC के नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर किया गया है।

कलक्ट्रेट जाने से पहले पुलिस ने रोका रास्ता

रैली आगे बढ़ी तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन रैली में शामिल लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे जिस वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कुछ लोगों ने वैन में घुसने की भी कोशिश की। जानकारी के अनुसार, इस दौरान भीड़ में एक एंबुलेंस भी फंस गई थी, लेकिन लोगों ने एंबुलेंस को जगह देते हुए बाहर निकाला।

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Updated on:

03 Aug 2026 02:40 pm

Published on:

03 Aug 2026 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में UGC नियमों के विरोध पर करणी सेना का बड़ा प्रदर्शन, कलक्ट्रेट पहुंचने से पहले पुलिस ने चलाए वॉटर कैनन

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