जयपुर में UGC नियमों के विरोध पर करणी सेना का बड़ा प्रदर्शन, कलक्ट्रेट पहुंचने से पहले पुलिस ने चलाए वॉटर कैनन

रैली आगे बढ़ी तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन रैली में शामिल लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे जिस वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कुछ लोगों ने वैन में घुसने की भी कोशिश की। जानकारी के अनुसार, इस दौरान भीड़ में एक एंबुलेंस भी फंस गई थी, लेकिन लोगों ने एंबुलेंस को जगह देते हुए बाहर निकाला।