राजस्थान से गुज़र रहे नेशनल हाइवे की Fake Pics वायरल, NHAI ने जारी की असल तस्वीर- जारी किया स्पष्टीकरण

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-25 (NH-25) पर पृथ्वीपुरा गांव के पास मीडियन ओपनिंग (कट) पर बनाए गए रंबल स्ट्रिप्स को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया के एक वर्ग में चल रही खबरों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्थिति साफ की है। एनएचएआई ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें साझा करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स के दावों का खंडन किया है। अथॉरिटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मीडिया में दिखाई जा रही तस्वीरें सड़क की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती हैं।