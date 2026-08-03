जयपुर के वैज्ञानिक का कमाल, कोविड के इम्यून मेमोरी से बना डाली ‘जानलेवा’ कैंसर से लड़ने की तकनीक

शोधकर्ताओं के अनुसार, मौजूदा कैंसर वैक्सीन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे सीडी4 (क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन-4) टी-सेल की पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं जगा पातीं। प्रोटेक्सी इस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। इसमें डेंड्रिटिक कोशिकाओं पर एक साथ कैंसर से जुड़े एंटीजन और कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन के ऐसे हिस्से जोड़े जाते हैं, जिन्हें शरीर पहले से पहचानता है। इससे कोविड संक्रमण या वैक्सीनेशन से बनी एंटी-वायरल इम्यून मेमोरी सक्रिय होकर सीडी8 टी-सेल को कैंसर कोशिकाओं पर प्रभावी ढंग से हमला करने के लिए तैयार करती है। स्टडी में चूहों पर परीक्षण किया गया। जबकि इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल होना बाकी है।