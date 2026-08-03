जयपुर में नामी संस्थान के हॉस्टल के खाने में मिले कीड़े, छात्रों का आरोप- एक महीने से खराब मिल रहा भोजन

छात्रों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार मेस वार्डन और कॉलेज प्रशासन से शिकायत की। हर बार उन्हें जल्द व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया गया, लेकिन हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया। जब कॉलेज स्तर पर भी उनकी बात नहीं सुनी गई, तो उन्होंने राजस्थान सरकार के 181 जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। छात्रों का आरोप है कि वहां शिकायत करने के बाद भी अब तक उनकी समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है।

