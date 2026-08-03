3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan: घोटाला करके फरार हुए पति-पत्नी 8 साल बाद गिरफ्तार, 2018 में फर्जी पट्टों पर लिया था करोड़ों रुपए का बैंक लोन

Husband-Wife Arrested In Loan Embezzled: जयपुर के चर्चित दी राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लोन घोटाले में पुलिस ने 2018 से फरार चल रहे आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर फर्जी पट्टों और दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए का बैंक लोन स्वीकृत करवाकर गबन करने का आरोप है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Aug 03, 2026

Criminal Couple

गिरफ्तार पति-पत्नी की फोटो: पत्रिका

Rajlaxmi Mahila Urban Co-operative Bank loan scam: जयपुर के बहुचर्चित दी राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लोन घोटाले में माणकचौक थाना पुलिस ने साल 2018 से फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के इनामी आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से करोड़ों रुपए का लोन स्वीकृत करवाकर गबन करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर अलग-अलग स्थानों पर रह रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे लगातार ठिकाने बदल रहे थे, लेकिन तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस उनकी लोकेशन तक पहुंचने में सफल रही।

डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्रमोद शर्मा (65) और उनकी पत्नी सिंधु शर्मा (50) हैं। दोनों जयपुर के झोटवाड़ा की स्वर्ण कॉलोनी के निवासी हैं तथा मूलतः फुलेरा के रहने वाले हैं। दोनों पर पहले से ही न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके थे। लगातार फरार रहने के कारण पुलिस ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों से घोटाले में उनकी भूमिका और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

फर्जी सोसायटियों के पट्टों पर मंजूर कराए 13 लोन खाते

पुलिस के अनुसार 28 सितंबर 2018 को बैंक के ऋण प्रभारी सादत अली ने मामला दर्ज कराया था। जांच में सामने आया कि बैंक की तत्कालीन अध्यक्षा डॉ. फिरोजा बानो, बैंक अधिकारियों, ऋणियों, गारंटरों व अधिवक्ताओं सहित कुल 59 आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचा। इन्होंने फर्जी हाउसिंग सोसायटियों के पट्टे और विवादित संपत्तियों के दस्तावेज गिरवी रखकर नियमों के खिलाफ 13 ऋण खाते स्वीकृत कराए और करोड़ों रुपए हड़प लिए। जांच में यह भी सामने आया कि लोन स्वीकृति के दौरान बैंक के निर्धारित नियमों और दस्तावेजों के सत्यापन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसी का फायदा उठाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़ी राशि के ऋण स्वीकृत कराए गए। पुलिस का कहना है कि मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।

8.30 करोड़ की कपड़ा ठगी का मास्टरमाइंड दुबई से लौटते ही जयपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, पत्नी के साथ मिलकर रचा था बड़ा खेल

ये भी पढ़ें
Jaipur Cloth Fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Aug 2026 07:27 am

Published on:

03 Aug 2026 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: घोटाला करके फरार हुए पति-पत्नी 8 साल बाद गिरफ्तार, 2018 में फर्जी पट्टों पर लिया था करोड़ों रुपए का बैंक लोन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ashok Gehlot : ‘राजस्थान में अगली बार कांग्रेस सरकार बनना तय, RSS-BJP वाले भी मानते हैं!’, Ex CM ने क्यों कहा ऐसा?

Ashok Gehlot Jodhpur Media Interaction NDA Delimitation Attack 2026
जयपुर

हरियाणा के जीजा-साले राजस्थान में गिरफ्तार, ATM बदलकर रुपए उड़ाने में माहिर; बुजुर्ग और महिलाओं को बनाते निशाना

ATM Card Swap Fraud
जयपुर

जयपुर: नशेड़ी बनकर फुटपाथ पर लेट जाते, रात में सूने मकानों को बनाते निशाना, म​हिला मित्र सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

jeweler house theft Case
जयपुर

विश्व आदिवासी दिवस समारोह की तैयारियों का लिया जायजा

Rajasthan
जयपुर

दौसा-कोथून मार्ग से पक्की दीवार, दुकानें और थड़ी-ठेले हटाए

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.