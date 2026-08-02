8.30 करोड़ की कपड़ा ठगी का मास्टरमाइंड दुबई से लौटते ही जयपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, पत्नी के साथ मिलकर रचा था बड़ा खेल

पुलिस के मुताबिक पवन चांडक और उसकी पत्नी का काम करने का तरीका भी काफी अलग था। दोनों पहले किसी शहर में नई फर्म खोलते और खुद को बड़े कपड़ा कारोबारी के तौर पर पेश करते थे। शुरुआत में वे छोटे-छोटे सौदे करते, समय पर भुगतान करते और कारोबारियों का पूरा भरोसा जीत लेते थे। जब बाजार में उनकी अच्छी पहचान बन जाती और लोग बिना किसी शक के उन पर भरोसा करने लगते, तब वे बड़ी मात्रा में उधार पर कपड़ा और दूसरा सामान लेना शुरू कर देते थे। व्यापारियों को भरोसा दिलाया जाता था कि कुछ ही दिनों में पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन करोड़ों रुपये का माल लेने के बाद दोनों अचानक संपर्क बंद कर देते और वहां से गायब हो जाते थे। इसी तरीके से कई कारोबारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।