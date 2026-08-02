8.30 करोड़ की कपड़ा ठगी का मास्टरमाइंड दुबई से लौटते ही जयपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, पत्नी के साथ मिलकर रचा था बड़ा खेल

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जयपुर पुलिस ने करोड़ों रुपये की कपड़ा ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुहाना थाना पुलिस ने शातिर ठग पवन चांडक को उस समय दबोचा, जब वह विदेश से जयपुर लौटा। आरोपी लंबे समय से पुलिस की नजर में था। उस पर जयपुर समेत कई राज्यों के कारोबारियों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी मूल रूप से जोधपुर का रहने वाला है।
पुलिस के मुताबिक पवन चांडक और उसकी पत्नी का काम करने का तरीका भी काफी अलग था। दोनों पहले किसी शहर में नई फर्म खोलते और खुद को बड़े कपड़ा कारोबारी के तौर पर पेश करते थे। शुरुआत में वे छोटे-छोटे सौदे करते, समय पर भुगतान करते और कारोबारियों का पूरा भरोसा जीत लेते थे। जब बाजार में उनकी अच्छी पहचान बन जाती और लोग बिना किसी शक के उन पर भरोसा करने लगते, तब वे बड़ी मात्रा में उधार पर कपड़ा और दूसरा सामान लेना शुरू कर देते थे। व्यापारियों को भरोसा दिलाया जाता था कि कुछ ही दिनों में पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन करोड़ों रुपये का माल लेने के बाद दोनों अचानक संपर्क बंद कर देते और वहां से गायब हो जाते थे। इसी तरीके से कई कारोबारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
जांच में सामने आया कि आरोपी ने जयपुर के एक व्यापारी से करीब 8 करोड़ रुपये का कपड़ा उधार लिया था। इसके बाद वह देश छोड़कर दुबई चला गया। आरोप है कि फर्मों के नाम पर बैंकों से बिजनेस और सीसी लिमिट के जरिए भी लोन लिया गया था। जब कारोबारियों को पैसे और माल का भुगतान नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मुहाना थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी।
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पुलिस के अनुसार पवन चांडक और उसकी पत्नी के खिलाफ जयपुर के अलावा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भी मामले दर्ज हैं। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ के दौरान ठगी के पूरे नेटवर्क, अन्य पीड़ितों और मामले से जुड़े कई अहम तथ्यों का खुलासा हो सकता है। वहीं पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
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