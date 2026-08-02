Rajasthan News: 18.51 करोड़ का बिजली बिल देख 80 साल के बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती

मामला सामने आने के बाद बिजली विभाग ने इसे तकनीकी त्रुटि बताया है। पुराना घाट के सहायक अभियंता सत्येन्द्र चौधरी ने कहा कि बिल तैयार करते समय गलती से बकाया राशि की जगह मीटर नंबर दर्ज हो गया, जिसके कारण विभाग के ऐप पर उपभोक्ता का बिल 18.51 करोड़ रुपए दिखाई देने लगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल डेटा एंट्री की त्रुटि है और उपभोक्ता पर इतना कोई वास्तविक बकाया नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला मेरी जानकारी में है। सोमवार को 6573 रुपए का वास्तविक बकाया बिल उपभोक्ता को जारी कर दिया जाएगा।