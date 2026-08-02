Rajasthan Weather: 29 जिलों में सामान्य से कम बारिश, 18 जिले सूखे; क्या अगस्त-सितंबर में भी नहीं बरसेंगे बदरा?

मध्य भारत के ऊपर बना डिप्रेशन कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में परिवर्तित हो चुका है तथा वर्तमान में दक्षिण-पूर्वी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर पहुंच चुका है। इसके प्रभाव से 2 अगस्त को उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी/अतिभारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, 3-5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।