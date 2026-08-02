जयपुर RTO का सख्त रुख: बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो केवल चालान नहीं, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी होगा निलंबित

इस अभियान के प्रथम चरण में कार्रवाई करते हुए आरटीओ प्रथम कार्यालय ने 50 से अधिक बार ट्रैफिक चालान कटा चुके 100 से ज्यादा भारी वाहनों को नोटिस जारी किए हैं। परिवहन मुख्यालय से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर आरटीओ कार्यालय द्वारा यह कठोर कार्रवाई की जा रही है।

नोटिस दिए गए वाहनों में अधिकांश वाहन माइनिंग (खनन) गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इन वाहनों पर ओवरलोडिंग (क्षमता से अधिक भार धोना), ओवरस्पीडिंग (तय सीमा से अधिक गति) और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने जैसे गंभीर उल्लंघन के बार-बार मामले दर्ज हुए हैं।