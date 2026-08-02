2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

प्रोपर्टी….. पत्रिका सोशल ट्रेंड्स……….रेडियो-टीवी से अब मोबाइल रील्स और ओटीटी, सामूहिकता से व्यक्तिगतता की ओर बढ़ रहे लोग

जयपुर

image

Newsdesk

Aug 02, 2026

Rajasthan

हिण्डौनसिटी. मनोरंजन यानी साथ मिल बैठना और माहौल को खुशनुमा बनाना। इसके लिए रेडियो सुनना और टेलीविजन पर धारावाहिक देखना तीन दशक पहले मनोरंजन का स्वरूप सामूहिक जुड़ाव और आत्मीयता से भरा हुआ था। उस दौर में रेडियो और दूरदर्शन ही प्रमुख साधन थे। तकनीकी विकास और संचार क्रांति की इस अवधि में समाज की मनोरंजन संस्क ृति में गहरा परिवर्तन देखने को मिला है। कभी परिवार और मोहल्ले के लोग शाम को टीवी के सामने बैठकर धारावाहिक देखते थे, रविवार की रात फिल्में और क्रिकेट मैच पूरे मोहल्ले की चर्चा का विषय बन जाते थे। बुजुर्ग चौपाल पर किस्से सुनाते और बच्चे गली में खेलते थे। यह सामूहिकता समाज की आत्मीयता और जुड़ाव का प्रतीक थी।
मनोरंजन के अंदाज के साथ आज वह दृश्य बदल चुका है। टीवी और रेडियो की जगह मोबाइल फोन और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ले ली है। अब परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने के बजाय अपने-अपने मोबाइल पर अलग-अलग वीडियो, वेब सीरीज और सोशल मीडिया स्क्रॉॅल करते हैं। पारी पूरी होने के बाद क्रिकेट मैच की चर्चा अब चौपाल पर नहीं, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पोस्ट पर होती है। डिजिटल मनोरंजन की दुनिया में हर व्यक्ति अपनी पसंद का कंटेंट तुरंत देख सकता है, लेकिन इसके साथ ही सामूहिकता और साझा आनंद की परंपरा कमजोर पड़ गई है। पहले एक ही टीवी पर पूरा परिवार हंसता, रोता और उत्साहित होता था। अब हंसी और उत्साह इमोजी और लाइक बटन तक सीमित हो गया है। बुजुर्गों का कहना है कि टीवी और रेडियो ने परिवारों को जोड़ा था, जबकि मोबाइल और इंटरनेट ने उन्हें अलग-अलग कर दिया है। युवा पीढ़ी मानती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्हें स्वतंत्रता दी है, लेकिन सामाजिक मेलजोल कम कर दिया है।

ये आकाशवाणी है... सुनते ही रेडियो पर लग जाते कान
रात पौने नौ बजे देशभर के समाचार और रात आठ बजे का दुनिया की खबरों के लिए बीबीसी लंदन बुलेटिन मोहल्ले के कई लोगों को एक साथ बैठा देता था। ये आकाशवाणी है... सुनते ही लोग रेडियो पर कान लगा देते थे। दूरदर्शन पर रात 8.30 बजे का समाचार बुलेटिन, बुधवार-शुक्रवार का चित्रहार, रविवार की हिंदी फीचर फिल्म और धार्मिक धारावाहिक रामायण, महाभारत, कृष्णा पूरे परिवार और मोहल्ले को जोड़ते थे।


फोटो... एआइ से बनाया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 06:02 am

Published on:

02 Aug 2026 06:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रोपर्टी….. पत्रिका सोशल ट्रेंड्स……….रेडियो-टीवी से अब मोबाइल रील्स और ओटीटी, सामूहिकता से व्यक्तिगतता की ओर बढ़ रहे लोग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दूध की बोनस नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी

Rajasthan
जयपुर

गुरु-शिष्य परंपरा से सशक्त होगा राष्ट्र निर्माण

Rajasthan
जयपुर

इस बार मालाखेड़ा के गोलेन्दा बालाजी से लाएंगे कावड़

Rajasthan
जयपुर

विद्यालय में स्मार्ट टीवी भेंट

Rajasthan
जयपुर

दौसा में अब तक 29 फीसदी बरसात, ग्वार और बाजरे की बुवाई घटी

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.