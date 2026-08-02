दौसा में अब तक 29 फीसदी बरसात, ग्वार और बाजरे की बुवाई घटी

आषाढ़ बीता, सावन शुरू... किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार







दौसा. मानसून सीजन का आषाढ़ माह बीतने और सावन शुरू होने के बावजूद जिले में बारिश की कमी का असर खरीफ फसलों की बुवाई पर दिखाई दे रहा है। जिले में अब तक औसत बारिश का करीब 29 फीसदी पानी ही बरसा है। कम बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पाई, जिससे ग्वार और बाजरे जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की बुवाई लक्ष्य से पीछे रह गई है। किसान अब सावन में अच्छी बारिश होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो फसल बोई थी वह भी कई जगह सूखने लगी है।

दौसा जिले में औसत वार्षिक मानसूनी बारिश 664.92 एमएम है, जबकि 1 अगस्त को सुबह आठ बजे तक 193.20 एमएम बारिश दर्ज की गई है। शुरुआती मानसून कमजोर रहने से कई क्षेत्रों में किसान समय पर बुवाई नहीं कर पाए।











खरीफ फसलों की स्थिति







फसल| लक्ष्य बुवाई (हेक्टेयर)







बाजरा 135000 122750



ज्वार 3000 2850



मक्का 00 40



मूंगफली 14000 12750



तिल 7000 5660



ग्वार 4000 2710



अन्य 5000 3530







देर से बुवाई से उत्पादन पर असर की आशंका







कृषि विशेषज्ञों के अनुसार खरीफ फसलों के लिए समय पर बुवाई जरूरी होती है। देरी से बुवाई होने पर फसल अवधि कम हो जाती है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कम बारिश की स्थिति में अंकुरण प्रभावित होने और किसानों की लागत बढ़ने की भी आशंका है।



जिले के वर्षा केंद्रों के अनुसार अब तक सबसे अधिक बारिश बसवा क्षेत्र में दर्ज की गई है। इसके बाद महवा और सिकराय क्षेत्र में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है।





यहां सबसे ज्यादा बरसात

बसवा 345



सिकराय310

महवा 280



बांदीकुई 262



रामगढ़ पचवारा 256



दौसा 229



यहां सबसे कम

लवाण 45

लालसोट 130

सैंथल सागर 128

कुण्डल 137

(एमएम में) |









अब सावन से उम्मीद







आषाढ़ में उम्मीद के अनुसार बारिश नहीं होने से बुवाई प्रभावित हुई है। अब सावन की बारिश ही खरीफ सीजन की दिशा तय करेगी। जिलेभर के किसान परेशान हैं।

रामस्वरूप मीणा, बनेपुरा



सूखने लगी फसल

खेत में बाजरे की फसल बोई थी। पहले सफेद लट लग गई, अब बरसात की कमी से फसल सूखने लगी है।

शिवजी मीना, किसान घूमना