जयपुर में खुलने लगी स्पा सेंटर्स की पोल, मसाज की आड़ में हो रहा था अनैतिक काम, 2 महीने में 300 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार

अशोक नगरः सी स्कीम में पुलिस ने व्हाइट कैंडल, रिजूवना, ब्लू फिनिक्स, एवरग्रीन थाई, सौंदर्यम और लक्ष्य स्पा सेंटर पर एक साथ दबिश दी। सेंटर बिना तय मानकों व अनुमति के संचालित मिले। यहां से संचालकों, मैनेजरों और कर्मचारियों समेत 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

झोटवाड़ाः निवारू रोड स्थित ए टू जेड स्पा सेंटर, गैलेक्सी स्पा सेंटर और एक अन्य सेंटर (नया खुला था, नाम नहीं रखा गया) पर कार्रवाई की गई। मैनेजर सहित 9 जनों को पकड़ा गया।

महेश नगरः पुलिस ने सन एंड शाइन स्पा, यूनिक स्पा सेंटर, होटल अक्ष्यम स्पा, व एलिस्यान स्पा सेंटर, ब्लू डायमंड स्पा सेंटर, लक्स स्पा सेंटर और लाइमलाइट स्पा सेंटर पर दबिश दी। मैनेजर सहित आठ लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।