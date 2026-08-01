‘समझौता ही विवाद सुलझाने का सही तरीका’: जयपुर में दूसरे दिन बोले चीफ जस्टिस

जयपुर। जयपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ देशों के मध्यस्थता (मेडिएशन) सम्मेलन के दूसरे दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए कहा कि आपसी संवाद और समझौता भारतीय संस्कृति की मूल भावना का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालतों तक पहुंचने से पहले यदि लोग बातचीत और मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं तो कई विवाद आसानी से सुलझ सकते हैं।