1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

‘समझौता ही विवाद सुलझाने का सही तरीका’: जयपुर में दूसरे दिन बोले चीफ जस्टिस

जयपुर में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आपसी समझौता ही विवादों के समाधान का सबसे प्रभावी और टिकाऊ तरीका है। उन्होंने संतरे की कहानी, महात्मा गांधी के अनुभव और कौटिल्य के सिद्धांतों का उदाहरण देते हुए बताया कि मध्यस्थता भारतीय संस्कृति और न्याय परंपरा का अभिन्न हिस्सा रही है।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Aug 01, 2026

Jaipur CJI

Jaipur: कार्यक्रम में दूसरे दिन बोलते सीजेआइ सूर्यकांत (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। जयपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ देशों के मध्यस्थता (मेडिएशन) सम्मेलन के दूसरे दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए कहा कि आपसी संवाद और समझौता भारतीय संस्कृति की मूल भावना का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालतों तक पहुंचने से पहले यदि लोग बातचीत और मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं तो कई विवाद आसानी से सुलझ सकते हैं।

सीजेआइ ने कहा कि "समझौते और मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाना हमारी सभ्यता और परंपरा की जड़ों में है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा रही है।" उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में मेडिएशन कानून बनने से पहले भी भारत में मध्यस्थता की परंपरा समाज के व्यवहार में मौजूद थी।

संतरे की कहानी से समझाया समाधान का रास्ता

अपने संबोधन में सीजेआइ ने दो बहनों और एक संतरे की कहानी सुनाकर मध्यस्थता का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि दोनों बहनें एक ही संतरे पर अपना-अपना अधिकार जता रही थीं। लंबे विवाद के बाद संतरे को आधा-आधा बांट दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि एक बहन को केवल फल खाना था, जबकि दूसरी को केवल उसका छिलका चाहिए था।

उन्होंने कहा कि "अगर दोनों पहले एक-दूसरे की जरूरत समझ लेतीं और बातचीत करतीं तो एक को पूरा फल और दूसरी को पूरा छिलका मिल जाता। मध्यस्थता का उद्देश्य भी यही है कि दोनों पक्षों की वास्तविक जरूरत को समझकर ऐसा समाधान निकले, जिससे सभी संतुष्ट हों।"

वेदों से लेकर महाभारत तक रही मध्यस्थता की परंपरा

सीजेआइ ने कहा कि भारत में मध्यस्थता की अवधारणा नई नहीं है। वेदों, रामायण, महाभारत और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में भी संवाद और समझौते के जरिए विवाद सुलझाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि, भारतीय इतिहास में हर दौर ने यह संदेश दिया है कि टकराव से बेहतर समाधान बातचीत में छिपा होता है।

कौटिल्य के सिद्धांतों का किया उल्लेख

अपने संबोधन में सीजेआइ ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कौटिल्य ने शासन व्यवस्था के लिए "साम, दाम, दंड और भेद" के सिद्धांत बताए थे, जिनमें सबसे पहला स्थान "साम", यानी समझाने-बुझाने और सुलह का था। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय दर्शन में भी विवादों के समाधान का पहला विकल्प संवाद और समझौता ही माना गया है।

गांधीजी के अनुभव का भी किया जिक्र

सीजेआइ ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी अपने वकालत के दिनों का सबसे संतोषजनक अनुभव दो पक्षों के बीच समझौता कराने को बताया था। उन्होंने कहा कि गांधीजी का मानना था कि अदालत में फैसला जीत-हार तय कर सकता है, लेकिन मध्यस्थता रिश्तों को भी बचाने का काम करती है।

उन्होंने कहा कि आज न्यायपालिका और विधायिका दोनों मिलकर मध्यस्थता की व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, ताकि लोगों को कम समय में, कम खर्च में और सौहार्दपूर्ण तरीके से न्याय मिल सके।

CM Bhajanlal : ‘गहलोत जादूगर हैं, हेराफेरी अच्छी करते हैं’, उदयपुर में सीएम भजनलाल का सियासी तंज

ये भी पढ़ें
CM Bhajanlal political jibe in Udaipur Ashok Gehlot is magician he is good manipulation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 10:11 pm

Published on:

01 Aug 2026 10:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘समझौता ही विवाद सुलझाने का सही तरीका’: जयपुर में दूसरे दिन बोले चीफ जस्टिस

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CWG 2026 : ग्लासगो में महिला बॉक्सिंग फाइनल में राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास, अरुंधति चौधरी ने जीता गोल्ड

CWG 2026 womens boxing final Chantelle Reid defeat Rajasthan daughter Arundhati Chaudhary won gold
जयपुर

‘अशोक गहलोत को गिराने में गोविंद सिंह डोटासरा पीछे नहीं, राजस्थान कांग्रेस में चल रही जलेबी रेस’: मदन राठौड़

Madan Rathore and Govind Singh Dotasra
जयपुर

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव: भाजपा ने कसी कमर, जयपुर में हाईलेवल बैठक, चुनावी रणनीति तय

BJP Meeting
जयपुर

सरकार में ‘लैटरल एंट्री’ का प्रयोग सफल क्यों नहीं हो पाया?

lateral entry
ओपिनियन

Rajasthan Weather: क्या राजस्थान में अगस्त में होगी झमाझम बारिश, जानिए मौसम विभाग का क्या कहना है

Rajasthan Rain
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.