राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव: भाजपा ने कसी कमर, जयपुर में हाईलेवल बैठक, चुनावी रणनीति तय

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक ओर राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। शनिवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 'नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव संचालन समिति' की अहम बैठक हुई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और चुनावी प्रबंधन पर विस्तार से मंथन किया गया।