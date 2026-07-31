राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव: अलर्ट मोड पर आया राज्य निर्वाचन आयोग, जानिए मतदान को लेकर बड़ा अपडेट

यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है और फर्जी मतदान करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र को प्राथमिक दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि यदि किसी कारणवश यह उपलब्ध नहीं होता है, तो आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर ही मतदान की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही मतदान दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर मतदाता की पहचान का भौंतिक सत्यापन करवाएंगे। इधर जिला निर्वाचन कार्यालय एवं उपखण्ड निर्वाचन कार्यालयाें में जिन अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, उन्होंने भी काम तेज कर दिया है।