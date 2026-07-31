जयपुर का पूर्व खेल अकादमी संचालक गिरफ्तार, पैसे लेकर दिए फर्जी सर्टिफिकेट, बन गए सरकारी शिक्षक

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि वर्ष 2021-22 की तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल-1) भर्ती परीक्षा में खेल कोटे के तहत चयनित कुछ अभ्यर्थियों के ताइक्वांडो प्रमाण-पत्र संदिग्ध पाए गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी खेल प्रमाण-पत्रों के साथ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद के नाम से बनाई गई फर्जी ई-मेल आईडी के जरिए नकली सत्यापन रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां हासिल करने का प्रयास किया गया।