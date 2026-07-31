Balotra News: सरकारी स्कूल में भिड़ीं दो महिला टीचर, वीडियो वायरल होने के बाद एक सस्पेंड

जानकारी के अनुसार घटना 24 जुलाई को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिरसिंगड़ी सोढ़ा में हुई थी। स्कूल समय के दौरान दो महिला शिक्षिकाओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अगले दिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया।