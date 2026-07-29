Balotra: आटे-साटे में शादी के 4 साल बाद उजड़ गया परिवार, मां के साथ टांके में मिली 3 जिंदगियों की दर्दनाक कहानी, बिलख रहे परिजन

इसके बाद स्थानीय तैराकों को टांके में उतारा गया। तैराकों ने जब पानी के अंदर तलाश शुरू की, तो वह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान का दिल पसीज गया। टांके में से मूली देवी, उसके ढाई साल के बेटे रवींद्र और महज 2 महीने के मासूम नारायण के शव बाहर निकाले गए। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से तीनों शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमॉर्टम के लिए बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।