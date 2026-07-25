Barmer News: बिजली के तार चोरी करना पड़ा भारी, करंट की चपेट में आए दो युवक, दोनों की मौके पर हुई मौत

Electric Shock Death: बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना इलाके में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिजली के तार चोरी करने पहुंचे दो युवकों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों युवक बंद पड़ी बिजली लाइन से तार काट रहे थे, लेकिन इसी दौरान चालू लाइन के संपर्क में आने से करंट दौड़ गया और दोनों उसकी चपेट में आ गए।